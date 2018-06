Познакомься со стадионами FIFA 2018: стадион «Спартак»

Москва

Жители - примерно 12,3 миллиона

Вместительность стадиона - 45 000

В рамках чемпионата мира на стадионе «Спартак» предусмотрены четыре матча группового турнира - Аргентина против Исландии, Польша против Сенегала, Бельгия против Туниса и Сербия против Бразилии. На этом стадионе пройдет и один матч 1/8 финала.

🇷🇺MOSCOW🇷🇺

Population: 12.3 million

Spartak Stadium capacity: 45,000

Four group matches and a Round of 16 clash to be played at Spartak Stadium

👉https://t.co/iQv6ehSThz pic.twitter.com/TKUvB01qww— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) December 27, 2017