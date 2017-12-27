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Познакомься со стадионами FIFA 2018: стадион «Спартак»

Русский TVNET
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Фото: AFP/LETA

Чемпионат мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля, пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. Стадион «Спартак» - один из двух стадионов турнира, находящихся в Москве.

Москва

Жители - примерно 12,3 миллиона

Вместительность стадиона - 45 000

В рамках чемпионата мира на стадионе «Спартак» предусмотрены четыре матча группового турнира - Аргентина против Исландии, Польша против Сенегала, Бельгия против Туниса и Сербия против Бразилии. На этом стадионе пройдет и один матч 1/8 финала.

Московский «Спартак» - один из популярнейших футбольных клубов России, основанный в 1922 году. Однако до сих пор у него не было своего стадиона. В 2010 году началось строительство стадиона «Спартак», а первая игра в новой арене состоялась 5 сентября 2014 года, когда «Спартак» сыграл вничью 1:1 с белградским клубом «Red Star». В свою очередь в прошлом году на стадионе «Спартак» прошли игры Кубка Конфедераций.

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