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Роналду встретили в России хлебом-солью

Gazeta.ru
Криштиану Роналду | Фото: AP/LETA

Сборную Португалии встретили хлебом-солью в России, сообщает РИА «Новости».

Португальцы прибыли на базу в подмосковном Кратове, где футболистов и тренеров сборной угостили караваем. Отмечается, что одним из первых отломил кусок каравая нападающий и капитан действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду, который сразу же попробовал его на вкус.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповой стадии турнира португальцы встретятся с командами Марокко, Испании и Ирана.

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