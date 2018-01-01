Роналду встретили в России хлебом-солью

Португальцы прибыли на базу в подмосковном Кратове, где футболистов и тренеров сборной угостили караваем. Отмечается, что одним из первых отломил кусок каравая нападающий и капитан действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду, который сразу же попробовал его на вкус.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповой стадии турнира португальцы встретятся с командами Марокко, Испании и Ирана.