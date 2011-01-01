Роналду приговорили к условному сроку и крупному штрафу

Португальский футболист Криштиану Роналду заключил сделку с испанским следствием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает El Mundo в пятницу, 15 июня.

Отмечается, что согласно испанским законам, условный срок может стать реальным, если лидер мадридского Реала и сборной Португалии нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

Также футболист намерен ходатайствовать в суде о выплате дополнительного штрафа в счет погашения тюремного срока. При этом под текстом нынешнего соглашения на данный момент отсутствует подпись главы испанской налоговой службы.

Напомним, Криштиану Роналду обвинили в неуплате почти 15 млн евро налогов. Ему грозило до пяти лет тюрьмы. По данным прокуратуры Испании, в 2011 году Роналду не заплатил 1,4 млн евро налогов, в 2012 – 1,7 млн, в 2013 – 3,2 млн, в 2014 – 8,5 млн евро. Доходы были получены от рекламы.

Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.