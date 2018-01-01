Черчесов: «Мы готовы сдержать Салаха и мы это сделаем!»

Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что подготовка к матчу второго тура группового этапа чемпионата мира против Египта идёт по плану. В команде есть понимание, как действовать против соперника в общем и против лидера египтян Мохаммеда Салаха в частности.

«Как и перед первой игрой наигрываем все варианты. У нас есть еще время, чтобы принять верное решение. Играем с другой командой, с другой тактикой. Нам важно сыграть на их качествах, которым им неудобны. От этого будем отталкиваться», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

«Понятно, что каждую сборную мы изучаем. Как бы она не называлась, в ней есть игроки, на которых обращаешь внимание. Египет ровная команда, но выделяется именно Салах. Мы против всей команды будем играть, но Салаха надо учитывать. Есть понимание, как это делать», - ответил тренер на вопрос, разрабатывает ли он специальную стратегию против грозного нападающего.

Один из журналистов спросил Черчесова, способен ли кто-то в сборной России исполнить роль капитана «Реала» Серхио Рамоса, «вырубившего» египтянина в финале Лиги чемпионов путём нанесения ему травмы.

«Рамос, наверное, это сделал не специально. Футбол - контрактный вид спорта. В моем понимании ни завтра, ни вчера футболистов никто намеренно не травмирует. Такие футболисты, как Салах украшают чемпионат мира» - ответил наставник сборной России.

Главный тренер сборной России отметил, что его подопечные пережили стартовый успех в матче против Саудовской Аравии (5:0), не поддавшись эйфории.

«Мы взяли три очка, стартовали с победы. Это дало россиянам положительный заряд. Это приятная история, но мы уже забыли ее. Надеюсь, с Египтом сотворим новую историю» - резюмировал Черчесов.

Матч с египтянами хозяева ЧМ-2018 проведут во вторник в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21:00 по латвийскому времени.