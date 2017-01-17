Задержан подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: OSMAN ORSAL / REUTERS

Турецкие спецслужбы задержали Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в стамбульском клубе. Об этом сообщает Hurryiet.

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Спецоперация прошла вечером в понедельник, 16 января, в Стамбуле в районе Эсенюрт. По информации Daily Sabah, Машарипов был задержан в доме своего друга, уроженца Киргизии. В настоящее время его допрашивают в штаб-квартире полиции.

О том, что турецкая полиция установила личность подозреваемого, стало известно 7 января. Им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан. Поиски стрелка, которому удалось скрыться после нападения в ночном клубе Reina, продолжались все это время.

Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

Фото: Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

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В ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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