Суд отказал Януковичу в выездном заседании в РФ

Экс-президент Украины Виктор Янукович
 

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: REUTERS/Scanpix

Печерский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента в выездном судебном заседании в России для допроса Виктора Януковича, сообщает Радио Свобода.

Ходатайство подала защита Януковича в ходе судебного заседания, но заслушав мнения сторон, суд отказал адвокатам, объяснив, что, среди прочего, этот судебный процесс не предусматривает проведения выездных заседаний.

Сегодня суд продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности проведения специального (заочного) досудебного расследования в отношении Януковича.

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Напомним, ранее в Печерский суд пришло письмо с жалобой от Януковича, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены «незаконно». Также в ГПУ показали фотокопию заявления экс-президента от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию страны.

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