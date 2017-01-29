The New York Times назвала разговор Путина и Трампа «началом новой эпохи»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В России и США положительно оценивают разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, которые продемонстрировали взаимное желание развивать российско-американские отношения.

Газета The New York Times отметила, что разговором с Путиным Трамп «начал новую эпоху».

The New York Times: «Пообщавшись с Путиным целый час по телефону, президент Трамп начал новую эпоху в отношениях с Россией. Тон беседы был явно дружественным, что указывает на существенный перелом в лучшую сторону».

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Trump and Putin Connect, but Avoid Talk of Lifting U.S. Sanctions

В Белом доме уверены, что «удачный разговор стал важным стартовым шагом в направлении улучшения отношений между США и Россией, которые необходимо исправить».

В Кремле в свою очередь подчеркнули, что стороны продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.

Еще по этой теме
Песков прокомментировал запланированный разговор Путина и Трампа

Песков прокомментировал запланированный разговор Путина и Трампа

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом

Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 140000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR

reklama.vesti.lv

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника Hi-Tech

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки Wo&Men

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику Showbiz

Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на Hi-Tech

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером Showbiz

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 