Парламент Шотландии проголосовал против Brexit

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сторонники сохранения членства в ЕС в ходе голосования получили значительный перевес.

Парламент Шотландии проголосовал против предложенного премьером-министром Великобритании Терезой Мэй плана по выходу страны из ЕС, передает BBC, отмечая, что это решение не будет иметь серьезных юридических последствий. Против Brexit проголосовали 90 парламентариев, а поддержали его только 34.

Представитель шотландской национальной партии (SNP) и министр Шотландии по Brexit Майкл Рассел подчеркнул важность проведенного голосования.

«Это голосование более чем символично. Это важная проверка того, может ли быть услышан голос Шотландии, учитываются ли наши интересы в политике Великобритании»,

— заявил он. По его словам, Шотландия должна выработать компромисс, который позволит ей остаться в составе единого рынка с ЕС, даже если остальная Великобритания его покинет.

Отметим, в конце января Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска официальной процедуры выхода из ЕС, правительство Великобритании не обязано согласовывать решение с региональными парламентами.

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