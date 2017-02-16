У Эстонии возникают проблемы при приеме беженцев

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Перемещение военных беженцев из Турции в Эстонию по-прежнему остается сложным процессом, а связанное с ним делопроизводство — медленным, признает Министерство внутренних дел Эстонии.

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Пресс-служба МВД в четверг напомнила, что в течение февраля в Эстонию в рамках программы распределения беженцев по странам Европейского союза были доставлены четыре семьи, две из них из Турции. Это всего лишь второй случай, когда в Эстонию доставляют военных беженцев с территории Турции.

В августе прошлого года в рамках программы распределения беженцев в Эстонию были доставлены две семьи из Сирии, которые до того находились на территории Турции. После этого распределение беженцев из Турции в Эстонию прекратилось. Тогдашний министр внутренних дел Ханно Певкур обосновал это тем, что после попытки государственного переворота Турция не выпускала людей из страны.

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Ни одного военного беженца до сего времени не прибыло в Эстонию из Италии.

«Когда мы начнем принимать людей из Италии, сейчас прогнозировать трудно. Со своей стороны мы сделали все для того, чтобы получить разрешение на проведение там интервью», - пояснил пресс-секретарь МВД. Он отметил, что данную тему представители Эстонии обсуждали с послом Италии в Эстонии. Министр внутренних дел Эстонии на состоявшейся на Мальте встрече также выразил желание получить разрешение на проведение интервью с размещенными в Италии военными беженцами.

В феврале в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли четыре семьи военных беженцев из Сирии — две семьи прибыли в Эстонию из Греции, а две — из Турции, сообщается на сайте правительства.

Две семьи состоят из четырех человек, а две — из пяти.

Все семьи состоят из родителей и детей. Одну семью поселили в Таллинне, одну в Раквере, а две в Тарту.

В январе в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли две семьи военных беженцев из Сирии, обе поступили в Эстонию из Греции. В одной из семей семь человек, а во второй пять. Семью из двух родителей и пяти детей поселили в Тарту, а семью из двух родителей и трех детей — в Пылва.

На данный момент Эстония приняла в рамках европейской миграционной программы 107 военных беженцев.

У Греции в рамках квоты принято 87 беженцев, а у Турции 20. По достигнутому в ЕС соглашению квота Эстонии на два года составляет 550 военных беженцев. Беженцев распределяют внутри ЕС, на данный момент из Греции, а переселяют из-за границ ЕС, на данный момент — из Турции.

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