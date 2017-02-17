На Мюнхенской конференции затруднились опознать президента Эстонии

На Мюнхенской конференции по безопасности ведущий панельной дискуссии не сумел опознать президента Эстонии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Инцидент произошел во время первой панельной дискуссии, которую вел журналист Филипп Стивенс. Увидев поднятую руку президента Эстонии Керсти Кальюлайд, он поинтересовался, кто она и кого представляет.

Возникла заминка, после чего Кальюлайд представилась и объявила, что представляет свою страну — Эстонию.

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Выступавшую на той же дискуссии литовского президента Далю Грибаускайте Стивенс опознал безошибочно.

Мюнхенская конференция по безопасности началась в столице Баварии в пятницу, 17 февраля. Она будет продолжаться три дня. Запланировано девять панельных дискуссий, два ночных заседания, а также многочисленные встречи на полях мероприятия.

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