На Мюнхенской конференции затруднились опознать президента Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

На Мюнхенской конференции по безопасности ведущий панельной дискуссии не сумел опознать президента Эстонии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Инцидент произошел во время первой панельной дискуссии, которую вел журналист Филипп Стивенс. Увидев поднятую руку президента Эстонии Керсти Кальюлайд, он поинтересовался, кто она и кого представляет.

Возникла заминка, после чего Кальюлайд представилась и объявила, что представляет свою страну — Эстонию.

Реклама

Выступавшую на той же дискуссии литовского президента Далю Грибаускайте Стивенс опознал безошибочно.

Мюнхенская конференция по безопасности началась в столице Баварии в пятницу, 17 февраля. Она будет продолжаться три дня. Запланировано девять панельных дискуссий, два ночных заседания, а также многочисленные встречи на полях мероприятия.

Еще по этой теме
Президент Эстонии в добавок к зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия

Президент Эстонии в добавок к зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия

Мошенники завладели данными кредитной карты президента Эстонии

Мошенники завладели данными кредитной карты президента Эстонии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Alderi, 275000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Постельное фото Волочковой вызвало жаркие споры в Сети Wo&Men

Постельное фото Волочковой вызвало жаркие споры в Сети

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой» Showbiz

Иван Дорн выпустил концертный клип с «Кастой»

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники» Hi-Tech

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Геологи открыли восьмой континент Земли Hi-Tech

Геологи открыли восьмой континент Земли

Что известно о новом избраннике Бузовой Showbiz

Что известно о новом избраннике Бузовой

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 