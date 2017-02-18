Кортеж Дональда Трампа
 

Кортеж Дональда Трампа. Фото: AP/Scanpix

В кортеж президента США Дональда Трампа бросили камень, говорится в Twitter телеканала ABC News. «Секретная служба проводит расследование после того как о машину из кортежа президента Трампа во Флориде ударился какой-то предмет», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что лимузин главы государства не пострадал. Правоохранительные органы предполагают, что брошенным предметом был камень.

Политика Трампа вызывает резкое недовольство у части американского общества. В ряде Соединенных Штатов, а также в других странах регулярно проходят акции протеста. Главу государства обвиняют, в частности, в расизме и сексизме. Новый всплеск недовольства был спровоцирован его указом, ограничивающим иммиграцию.

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