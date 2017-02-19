СМИ: Америка ужесточила требования к беженцам

Министерство внутренней безопасности США подготовило новые инструкции для иммиграционных ведомств США, которые предписывают «повысить планку первоначального отбора» тех, кто просит убежище в стране, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Офицеры службы иммиграции должны будут «выпытывать всю необходимую информацию», чтобы понять, действительно ли у заявителя есть «веские основания» опасаться преследования на родине.

При этом конкретных критериев, что следует считать «обоснованным опасением» преследования, в документе нет.

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Как уточняет агентство, интервью с беженцами проводят сразу после получения прошения об убежище, чаще всего на границе или в центрах содержания мигрантов. Обычно соискатели легко проходят этот этап.

Те, кто не соответствует критериям, подлежат ускоренной депортации, если не подали апелляцию.

Отмечается, что новые правила дают миграционным службам «широкие полномочия» для определения, какие заявки могут быть с большой долей вероятности одобрены судом.

В Министерстве безопасности отказались комментировать Reuters эту информацию, и рекомендовали задать вопросы Белому дому, который не ответил на вопрос агентства.

Ранее министр внутренней безопасности США Джон Келли подписал распоряжения, которые ускоряют депортацию нелегальный мигрантов. Также расширяется список тех, кто подлежит депортации.

Как пишет CNN,

ускоренный порядок депортации позволит высылать мигрантов быстрее, чем они смогут обратиться в суд и дождаться решения.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал подписать новый указ об ограничении иммиграции.

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