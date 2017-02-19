Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию

«Жестокая и позорная» политика президента США Дональда Трампа должна стать причиной отмены его государственного визита в Великобританию, заявил мэр Лондона Садик Хан, сообщает The Independent.

«Когда ты близок с кем-то, у вас особые отношения, вы идете по жизни бок о бок, но если кто-то неправ, нужно указать ему на это. Запрет въезда для граждан из семи стран, преимущественно мусульманских, является жестоким и позорным», - отметил мэр Лондона.

По словам Хана, такие действия Трампа является достаточным поводом «не расстилать перед ним красную ковровую дорожку». 20 февраля парламент Британии должен обсудить вопрос визита Дональда Трампа в Британию по приглашению королевы.

Реклама

Ранее британское правительство официально отклонило онлайн-петицию, призывающую к отмене или понижению важности государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.