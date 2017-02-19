Мэр Лондона призвал отменить визит Трампа в Британию

 

Фото: REUTERS/Scanpix

«Жестокая и позорная» политика президента США Дональда Трампа должна стать причиной отмены его государственного визита в Великобританию, заявил мэр Лондона Садик Хан, сообщает The Independent.

«Когда ты близок с кем-то, у вас особые отношения, вы идете по жизни бок о бок, но если кто-то неправ, нужно указать ему на это. Запрет въезда для граждан из семи стран, преимущественно мусульманских, является жестоким и позорным», - отметил мэр Лондона.

По словам Хана, такие действия Трампа является достаточным поводом «не расстилать перед ним красную ковровую дорожку». 20 февраля парламент Британии должен обсудить вопрос визита Дональда Трампа в Британию по приглашению королевы.

Реклама

Ранее британское правительство официально отклонило онлайн-петицию, призывающую к отмене или понижению важности государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR

reklama.vesti.lv

Репчатый лук может подорвать сердце Wo&Men

Репчатый лук может подорвать сердце

«Голос. Дети»: кто поворачивает кресла и кому погрозит Меладзе Showbiz

«Голос. Дети»: кто поворачивает кресла и кому погрозит Меладзе

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто Hi-Tech

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто

Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в пожаре Showbiz

Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в пожаре

Новые баллистические ракеты РФ способны разорвать ПРО США Hi-Tech

Новые баллистические ракеты РФ способны разорвать ПРО США

Великобритания

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 