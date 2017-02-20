Четыре страны НАТО в случае угрозы готовы обратиться за помощью к России

Жители четырех стран НАТО в случае угрозы хотели бы обратиться за помощью к России, свидетельствуют данные опроса Гэллапа, опубликованного перед Мюнхенской конференцией по вопросам безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.
При этом большинство участвовавших в международном опросе предпочли бы обратиться за помощью к США. Помощь России и Китая выбрали 11 стран. Мнения опрошенных на Украине разделились - половина предпочла бы обратиться за помощью к США, а вторая половина - к России. Аналогично ответили и жители Ирака.
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Неожиданными были результаты четырех стран, входящих в НАТО:
жители Турции, Болгарии, Греции и Словении предпочли бы в случае опасности обратиться за помощью к России.
Кроме того, по результатам опроса выяснилось, что все больше членов НАТО в Западной Европе предпочли бы в случае опасности обратиться за помощью не к США, а к какому-то другому европейскому государству.