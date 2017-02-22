Путин повысил в звании генералов, отвечавших за операцию в Сирии

 

Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряду российских генералов, участвовавших в сирийской операции, присвоены новые воинские звания. Соответствующий документ был опубликован в среду, 22 февраля, на сайте Кремля.

Генерал-полковниками стали начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской, генерал-лейтенант Александр Журавлев, командовавший российской группировкой в Сирии в июле - декабре 2016 года, и начальник Национального центра обороны генерал-лейтенант Михаил Мизинцев, передает РИА «Новости».

Как отмечает ТАСС, Рудской регулярно проводит брифинги для журналистов по ситуации в Сирии, действиям российской авиации и саперов и доставкам гуманитарной помощи. Мизинцев наладил межведомственную работу по организации действий российских войск в Сирии.

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В соответствии с указом Станислав Гаджимагомедов, замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ, бывший главным военным переговорщиком от России в Астане, и командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш получили звания генерал-лейтенантов.

Бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 дальней авиации, которой командует Кобылаш, неоднократно наносили удары по позициям боевиков в Сирии. Кобылаш был назначен на эту должность 17 октября 2016 года, а генерал-лейтенант Анатолий Жихарев, командовавший дальней авиацией с 2009 года, уволен в запас в связи с достижением предельного (60-летнего) возраста.

Гаджимагомедов два раза возглавлял делегацию Минобороны РФ на переговорах с сирийской оппозицией в Астане, где обсуждались режим прекращения боевых действий, выработка мер контроля и пресечения нарушений перемирия, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией. У Гаджимагомедова, как отмечал «Интерфакс», был большой опыт участия в консультациях и переговорах по Сирии, в частности по выработке режима прекращения огня. Звание генерал-майора, как следует из президентского указа на сайте Кремля, Гаджимагомедов получил 22 февраля 2014 года.

Указ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания» датирован 22 февраля и содержит 63 фамилии. Новые звания также были присвоены нескольким другим военнослужащим Вооруженных сил, сотрудникам МЧС, МВД, Следственного комитета, Росгвардии и таможенных органов.

В Сирии 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе погибли четыре российских военных советника. Вместе с ними число смертей, официально признанных Минобороны, возросло до 29.

Реальное количество погибших в Сирии россиян с момента начала боевых действий 30 сентября 2015 года может быть гораздо больше. По некоторым данным, оно составляет от нескольких сотен до тысячи. Поисками «неучтенных» Минобороны погибших занимается группа независимых расследований военных конфликтов Conflict Intelligence Team.


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