В Украине запретили российский телеканал о рыбалке

На нем показали программу с участием российского офицера полковника ГРУ о его службе в Чечне.

В Украине запретили российский телеканал Охотник и рыболов, так как в его эфире была показана программа с участием офицера РФ. Соответствующее решение принял Нацсовет, оно вступит в силу через месяц.

Сообщается, что 11 и 12 февраля в эфире телеканала транслировалась передача Звезда на крючке с участием российского офицера полковника ГРУ Евгения Николаевича Конопелькина.

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В Нацсовете отметили, что в ней были показаны сведения о его службе в Чечне, что создает для зрителей положительный образ российского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию.

Это нарушает закон, который запрещает «популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины».

Напомним, в прошлом месяце в Украине запретили российский оппозиционный канал Дождь, что вызвало большой резонанс в обществе.

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