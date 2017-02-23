Опросы предсказывают победу Ле Пен в первом туре

Социологи во Франции фиксируют рост популярности кандидата в президенты от крайне правых Марин Ле Пен. Несмотря на это, шансов стать главой страны у председателя партии «Национальный фронт» все же нет, следует из проведенных BVA—Salesforce соцопросов.

В феврале рейтинг Ле Пен достиг 27,5%, что более чем на 2% выше январских замеров.

Одновременно другие кандидаты консерватор Франсуа Фийон и представитель центристов Эмманюэль Макрон лишились по 1% каждый.

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Ле Пен может победить в первом туре, но во втором ее ожидает поражение, свидетельствуют данные опроса. Если во втором туре с ней будет соперничать Макрон, его ждет победа с 61%. Противостояние с Фийоном будет также не в пользу Ле Пен: по прогнозам, он наберет 55%.

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