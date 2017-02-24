Белоруссия нашла решение газового конфликта с Россией

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Власти Белоруссии приняли решение по газовому спору с РФ, сообщил министр энергетики страны Владимир Потупчик.

По его словам, теперь все зависит от согласования условий на «высшем уровне» и от «политических решений», передает агентство БЕЛТА.

«Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем», — сказал Потупчик.

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Он также напомнил о необходимости выполнить все пункты договора о ЕАЭС. Для этого к 1 июля 2019 года необходимо создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — общий рынок газа. Для этой цели нужно максимально сблизить цены на газ, чем и занимается Минск, добавил чиновник.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Минск обязан оплатить задолженность за поставленный российский газ за 2016 год. Как сообщал вице-премьер Аркадий Дворкович, Белоруссия должна России за газ $550 млн.

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. куб. м вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В конце прошлого года Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта. Дело находится в суде.

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