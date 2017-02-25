Трамп призвал своих сторонников устроить многомиллионный митинг

На митинг должны выйти все, кто голосовал за то, чтобы «сделать Америку великой снова».

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести «крупнейший митинг».

«Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы «сделать Америку великой снова» стоит провести свой митинг. Он будет крупнейшим из всех», – написал Трамп сегодня в своем Twitter.

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Twitter

Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 February 2017

Напомним, после инаугурации Трампа начались массовые акции протеста в США и разных странах мира против нового президента.

Крайне негативную реакцию вобществе вызвал миграционный указ Трампа, который ограничивает въезд в США беженцев и приостанавливает въезд из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

В свою очередь Трамп сетовал, что после победы на выборах его сторонники «смягчились».