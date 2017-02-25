Трамп призвал своих сторонников устроить многомиллионный митинг

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На митинг должны выйти все, кто голосовал за то, чтобы «сделать Америку великой снова».

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести «крупнейший митинг».

«Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы «сделать Америку великой снова» стоит провести свой митинг. Он будет крупнейшим из всех», – написал Трамп сегодня в своем Twitter.

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Напомним, после инаугурации Трампа начались массовые акции протеста в США и разных странах мира против нового президента.

Крайне негативную реакцию вобществе вызвал миграционный указ Трампа, который ограничивает въезд в США беженцев и приостанавливает въезд из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

В свою очередь Трамп сетовал, что после победы на выборах его сторонники «смягчились».


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