Трамп призвал своих сторонников устроить многомиллионный митинг

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести «крупнейший митинг».

«Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы «сделать Америку великой снова» стоит провести свой митинг. Он будет крупнейшим из всех», – написал Трамп сегодня в своем Twitter.

Twitter

Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 February 2017