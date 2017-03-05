Finnair отменяет рейсы из-за забастовки сотрудников

Финская авиакомпания Finnair отменяет в воскресенье и понедельник 18 рейсов из-за запланированной на утро 6 марта забастовки сотрудников наземных служб финских аэропортов. Об этом говорится в опубликованном сообщении авиаперевозчика, пишет ТАСС.

«Забастовка из-за трудового спора профсоюза сотрудников авиаотрасли IAU и объединения работодателей сферы услуг Palta в понедельник 6 марта с 03:00 до 09:00 часов по местному времени окажет серьезное влияние на рейсы Finnair, хотя компания и не является стороной конфликта», - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что «работа ее подрядчиков остановится или замедлится, поскольку необходимые для обеспечения воздушного движения наземные сервисы будут недоступны или доступны в ограниченном объеме».

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Поэтому, добавили в Finnair, было принято решение отменить целый ряд рейсов. В основном речь идет о внутренних перелетах. Также будет отменен рейс в шведский Гетеборг и обратно. Пассажиров других рейсов просят брать с собой только ручную кладь из-за возможных перебоев с оформлением и доставкой багажа.

Работники наземных служб финских аэропортов, входящие в профсоюз сотрудников авиаотрасли IAU, уже бастовали в пятницу после того, как им не удалось урегулировать трудовой спор с работодателем - компанией Airpro.

Если в самое ближайшее время конфликт не будет устранен, новые забастовки возможны также 10 и 14 марта

. Это создаст трудности для пассажиров, поскольку коснется услуг таких наземных служб, как контроль багажа и других сервисов внутри аэропортов. Наибольшие проблемы возникнут в столичном аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также у пассажиров авиакомпании Norwegian.

Ранее на этой неделе профсоюз работников частного сектора Pro отменил намеченную на март забастовку, которая могла привести к отмене целого ряда рейсов в финских аэропортах. И он, и IAU требовали от работодателя, в первую очередь, повышения зарплаты и улучшения условий труда.

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