В Узбекистане десятки детсадов превратили в бордели

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Сурхандарьинской области Узбекистана обнаружено 23 детских сада, в которых в ночное время оказывались интим-услуги. Об этом сообщает радио «Озодлик» со ссылкой на областную прокуратуру.

«Когда проверили 23 детсада из имеющихся в области 290 дошкольных учреждений, было установлено, что все они использовались в качестве «борделей», а сотрудники занимались сводничеством», — сказал представитель областной прокуратуры на условиях анонимности.

По его словам, эти факты обнаружены в детских садах в Денауском, Ангарском, Джаркурганском, Шерабадском, Музрабадском и Кумкурганском районах, а также в городе Термезе.

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Работник надзорного ведомства отметил, что 20 заведующих детскими садами, где работали притоны, уволились по собственному желанию, двое — находятся на больничном, а одна покинуть свою должность отказалась. Кроме того, по собственной инициативе освобожден от занимаемого поста заведующий отделом народного образования Денауского района.

В мае 2016 года проститутки соседнего Казахстана написали президенту страны Нурсултану Назарбаеву открытое письмо. В обращении отмечалось, что из-за падения цен на нефть «сжимается рынок коммерческого секса».

«Клиентура беднеет. Нам все чаще приходится работать в антисанитарных условиях, в подъездах и машинах!»

— отметили работницы секс-индустрии.

Также они пожаловались на «дикую конкуренцию со стороны девочек из Узбекистана, Киргизии и Украины, работающих нелегально», которые, по их словам, усугубляют ситуацию с венерическими заболеваниями в республике.


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