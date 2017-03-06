На выборах во Франции примут меры для защиты от хакеров

Парламентские выборы во Франции, намеченные на июнь, пройдут без возможности электронного голосования. Такая мера была принята, дабы защитить «чистоту процесса» от возможного вмешательства иностранных хакеров.
- В кандидата в президенты Франции метнули яйцо 2 марта 2017 г.
- СМИ: во Франции Обаму хотят выдвинуть в президенты 24 февраля 2017 г.
Как говорится в заявлении МИД Франции, в данное время угроза кибератак является весьма высокой, хотя раньше инцидентов влияния на выборы извне в стране зафиксировано не было.
«С учетом контекста было принято решение исключить любой возможный риск, способный скомпроментировать результаты голосования французов за рубежом на парламентских выборах», — сказано в коммюнике.
Жители Франции при этом разницы не почувствуют, так как электронное голосование было предназначено лишь для французов, проживающих за рубежом. Также мера не коснется и президентских выборов в апреле — на них предусмотренны другие способы волеизъявления.
По словам госсекретаря по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиаса Фекла, данное решение принято на основе рекомендаций национального агентства по безопасности информационных систем в связи с «крайне высоким риском кибератак, которые могут помешать проведению выборов».
МИД Франции намерен сконцентрироваться на создании условий для проведения традиционного голосования французов за рубежом, а также голосования по почте и по доверенности.Еще по этой теме