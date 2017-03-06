На выборах во Франции примут меры для защиты от хакеров

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Парламентские выборы во Франции, намеченные на июнь, пройдут без возможности электронного голосования. Такая мера была принята, дабы защитить «чистоту процесса» от возможного вмешательства иностранных хакеров.

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Как говорится в заявлении МИД Франции, в данное время угроза кибератак является весьма высокой, хотя раньше инцидентов влияния на выборы извне в стране зафиксировано не было.

«С учетом контекста было принято решение исключить любой возможный риск, способный скомпроментировать результаты голосования французов за рубежом на парламентских выборах», — сказано в коммюнике.

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Жители Франции при этом разницы не почувствуют, так как электронное голосование было предназначено лишь для французов, проживающих за рубежом. Также мера не коснется и президентских выборов в апреле — на них предусмотренны другие способы волеизъявления.

По словам госсекретаря по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиаса Фекла, данное решение принято на основе рекомендаций национального агентства по безопасности информационных систем в связи с «крайне высоким риском кибератак, которые могут помешать проведению выборов».

МИД Франции намерен сконцентрироваться на создании условий для проведения традиционного голосования французов за рубежом, а также голосования по почте и по доверенности.

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