ФБР начинает «охоту на крота», поставляющего информацию WikiLeaks

Руководство Федеральноего бюро расследований США намерено выявить источник информационных «сливов» в интернет о тотальной слежке через смартфоны. Поиски неизвестного информатора активизировались после того, как он сообщил администраторам сайта WikiLeaks о программах Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Утечка «ошеломила» правительственных чиновников. В настоящее время они пытаются оценить ущерб от будущих публикаций, анонсированных WikiLeaks, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

На данный момент точно неизвестно, отправило ли ЦРУ в Минюст США отчет о возможном ущербе национальной безопасности в результате утечки. Такое формальное действие необходимо для того, чтобы ФБР начало свое расследование. В ЦРУ и ФБР отказались от комментариев.

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Накануне WikiLeaks опубликовал первую порцию данных, похищенных из центра киберразведки ЦРУ.

Этот массив включает в себя свыше 8,7 тысячи документов и файлов. В частности, обнародованные документы указывают на существование глобальной программы для взлома различных устройств и систем американского и европейского производств, таких как смартфоны iPhone, операционные системы Android и Windows и даже телевизоры Samsung, которые способны превращаться в записывающие устройства, сообщает РБК.

В пресс-релизе WikiLeaks также отмечалось, что консульство США в немецком Франкфурте-на-Майне является «тайной хакерской базой» ЦРУ для организации кибератак на Европу, Ближний Восток и Африку. Кроме того, ЦРУ крадет чужие компьютерные вирусы и может с их помощью устраивать кибератаки «под ложным флагом», утверждалось в релизе.

Подлинность документов, опубликованных WikiLeaks, подтвердил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. На своей странице в Twitter он написал, что все еще продолжает анализировать обнародованные документы, но уже может отметить важность опубликованных данных.

Напомним, в 2016 году сотрудники ФБР арестовали работника АНБ Гарольда Томаса Мартина, который забрал домой документы, касающиеся разработки кибероружия. По версии следователей, 52-летний Мартин за долгие годы работы на АНБ выкрал около 500 миллионов страниц документов, в том числе секретные данные о военных операциях США и список агентов, работающих за рубежом под прикрытием.

Как писала пресса, в архиве Мартина нашли код, специально разработанный для взлома компьютерных систем внешнеполитических оппонентов США, а именно правительств России, Китая, КНДР и Ирана. Общий объем его архива секретных правительственных документов оценивается в 50 терабайт.

Адвокаты Мартина после его задержания настаивали на том, что он страдает психологическим расстройством, которое приводит к безудержному накоплению не нужной ему информации. Однако им не удалось на основании подобных утверждений добиться его освобождения под залог. Мартину были предъявлены обвинения по 20 эпизодам кражи секретной информации, каждый из которых карается 10-летним тюремным сроком.

По словам бывшего директора Национального управления контрразведки США Джоэла Бреннера, американские спецслужбы столкнулись с серьезной проблемой, которая не ограничивается вопросом подбора кадров. «Бенджамин Франклин говорил, что три человека могут хранить тайну, если два из них мертвы. Если секреты хранятся в системе, к которой имеют доступ тысячи людей, эти данные могут перестать быть секретными», - говорит Бреннер.

Впрочем, по словам источников в Силиконовой Долине, у них нет данных, что последние «утечки» связаны с действиями хакеров. В WikiLeaks также заявили, что получили секретную информацию не от взломщиков компьютерных систем, а от бывшего чиновника.

По мнению Бреннера, новые утечки секретных данных способны подорвать позиции США в мире, поскольку ими могут воспользоваться конкуренты Соединенных Штатов, пытаясь сократить отставание в области кибертехнологий.

Сноуден и Мэннинг

Одним из информаторов WikiLeaks, передававшим данные о действиях американских спецслужб, была Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг). В 2010 году Брэдли служил рядовым в контингенте армии США в Ираке.

Брэдли был задержан по месту службы. В 2013 году трибунал приговорил его к 35 годам тюремного заключения за разглашение секретных документов о деятельности правительства и американских дипломатов. В тюрьме Брэдли добился права пройти операцию и изменить пол.

Переданная им секретная информация была опубликована на сайте WikiLeaks и сделала его всемирно известным. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявлял ранее, что согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование Мэннинг, которая отбывает многолетнее наказание в мужской тюрьме Форт-Ливенворт в Канзасе. В 2016 году Мэннинг дважды пыталась покончить с собой.

WikiLeaks получил от Мэннинг более 700 тысяч военных и дипломатических документов.

Среди переданных и опубликованных документов были видеозаписи воздушных ударов, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США. Среди прочего Мэннинг передала для публикации видеозапись, в которой американский вертолет Apache открывает в Багдаде огонь по группе людей, которых по ошибке приняли за боевиков. В результате инцидента погибли два журналиста Reuters.

Приговор Мэннинг стал самым суровым из всех, что когда-либо выносились в США по делам, связанным с утечкой секретных данных. Перед уходом с поста президента США Барак Обама смягчил наказание Мэннинг. Она должна выйти на свободу уже в этом году.

После «дела Мэннинг» власти США создали специальную экспертную группу, которая обучает государственных служащих предотвращать утечки информации.

Другой знаковой фигурой в области «борьбы с секретностью» стал Эдвард Сноуден - аналитик, работавший на американское Агентство национальной безопасности. В 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Во время трансфера у Сноудена аннулировали американский паспорт. Тогда Эдвард укрылся в России, спасаясь от уголовного преследования на родине.

1 августа 2014 года Сноуден получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его. Сам он не исключал отъезда в США, однако ставил условием справедливый судебный процесс по своему делу.

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