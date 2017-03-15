На США обрушился снежный шторм, погибли четыре человека

В США не менее четырех человек погибли в результате мощных снегопадов, обрушившихся на Восточное побережье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Так, в Массачусетсе водитель снегоуборочной машины столкнулся с поездом, который чистил пути от снега. Кроме того, 16-летняя девушка в штате Нью-Гемпшир погибла в результате аварии, еще двое стали жертвами непогоды в штате Милуоки.

Как уже писал Русский TVNET, в связи со штормом на северо-востоке страны объявлено чрезвычайное положение. Отменено около 7 тысяч авиарейсов, в некоторых областях прервано железнодорожное сообщение.















Aizvērt На США надвигается сильная снежная буря AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA





