В чешском зоопарке дети забили камнями красного фламинго

Мальчишки пяти, шести и восьми лет атаковали стаю красных фламинго (Phoenicopterus ruber) 10 марта в зоопарке Йиглавы в южно-центральном регионе Высочина. Они перелезли через забор, чтобы добраться до птиц. Издевательства прервал электрик, работающий в зоопарке, но одна из птиц уже погибла, а другая получила серьезные травмы.

«Я была потрясена жестоким нападением»,

- призналась директор зоопарка Элизабет Кубикова.

Flamingo at Czech zoo is brutally killed by children as young as five https://t.co/P6YagYjNWR— Daily Mail Online (@MailOnline) 14 марта 2017 г.