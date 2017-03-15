В чешском зоопарке дети забили камнями красного фламинго

Компания из трех детей до смерти забросала камнями фламинго, содержавшегося в чешском зоопарке. Вторая птица ранена, инцидентом занялась полиция, сообщает The Telegraph со ссылкой на чешские СМИ.

Мальчишки пяти, шести и восьми лет атаковали стаю красных фламинго (Phoenicopterus ruber) 10 марта в зоопарке Йиглавы в южно-центральном регионе Высочина. Они перелезли через забор, чтобы добраться до птиц. Издевательства прервал электрик, работающий в зоопарке, но одна из птиц уже погибла, а другая получила серьезные травмы.

«Я была потрясена жестоким нападением»,

- призналась директор зоопарка Элизабет Кубикова.

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Flamingo at Czech zoo is brutally killed by children as young as five https://t.co/P6YagYjNWR— Daily Mail Online (@MailOnline) 14 марта 2017 г.

Отмечается, что погибшая птица успешно пережила наводнение в пражском зоопарке 2002 года. Фламинго было всего 16 лет, при средней продолжительности жизни в 30-40 лет, он был отцом восьмерых птенцов.

Все трое сбежали с места преступления, однако их зафиксировали камеры видеонаблюдения, таким образом полиция нашла малолетних хулиганов.

По словам пресс-секретаря зоопарка Мартина Малака, мальчики не выразили никакого сожаления о содеянном. Они отказались разговаривать с представителями муниципальной полиции, так что последние связались с центральным управлением.

В настоящее время полиция ведет расследование этого инцидента, и

родителям мальчишек, вероятно, придется возместить причиненный ущерб в размере 50 000 крон (1851 евро).

Зоопарк Йиглавы известен как «зоопарк без решеток» и является домом для 200 редких видов животных, в том числе 17 видов, участвующих в Европейской программе размножения исчезающих видов, отмечает The Daily Mail.

В конце февраля сообщалось о жестоком убийстве единственного в Сальвадоре бегемота. Неизвестные с камнями, прутьями и ножами пробрались в столичный зоопарк и напали на животное, которое в итоге умирало от ран на протяжении четырех суток. Отмечалось, что гибель Густавито произвела ошеломляющее впечатление на сальвадорцев, которые в последние годы живут в условиях непрерывного роста числа убийств и бандитизма.