В НАТО признали КВН инструментом политической стратегической коммуникации

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom признал российскую передачу КВН инструментом политической стратегической коммуникации, передает РИА «Новости». Об этом говорится в исследовании «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы».

Заказчиком работы оказалось министерство обороны Латвии. Эксперты проанализировали выступления московской команды «Парапапарам» (МГИМО) на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах.

Из доклада следует, что КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель.

«Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем», — утверждается в документе.

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По словам авторов исследования, благодаря «машине КВН» у Кремля якобы имеется доступ к специфической, стратегической аудитории, которая готова «служить режиму».

Как заявляют эксперты, дальнейшее исследование должно быть сконцентрировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации.