В Эстонию прибыли 130 британских солдат

В пятницу в Эстонию прибыло первое подразделение вооруженных сил Великобритании, входящее в состав размещаемого в этой стране международного батальона НАТО.
Как сообщает rus.postimees.ee, новоприбывших встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.
До середины апреля должны прибыть остальные члены боевой группы, а также танки, самоходные артиллерийские установки, другая боевая техника.
Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО.
Отметим, что размещаемые в Эстонии подразделения части НАТО «являются ответом на агрессию России в Крыму, в Украине».
Как сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, в понедельник ожидается прибытие первой группы военнослужащих из Франции в составе 50 человек.Еще по этой теме