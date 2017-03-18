В Эстонию прибыли 130 британских солдат

В пятницу в Эстонию прибыло первое подразделение вооруженных сил Великобритании, входящее в состав размещаемого в этой стране международного батальона НАТО.

Как сообщает rus.postimees.ee, новоприбывших встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

До середины апреля должны прибыть остальные члены боевой группы, а также танки, самоходные артиллерийские установки, другая боевая техника.

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Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО.

Отметим, что размещаемые в Эстонии подразделения части НАТО «являются ответом на агрессию России в Крыму, в Украине».

Как сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, в понедельник ожидается прибытие первой группы военнослужащих из Франции в составе 50 человек.

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