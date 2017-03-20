В возрасте 101 года умер Дэвид Рокфеллер

В США умер Дэвид Рокфеллер, внук первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера. Об этом сообщает Associated Press.

Дэвид Рокфеллер умер во сне в своем доме в Нью-Йорке. Он скончался в возрасте 101 года. Покойный был первым представителем династии, достигший столетия.

Он приобрел известность не только как представитель одной из наиболее влиятельных семей на планете, но и как один из первых идеологов глобализации.

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Также Дэвид Рокфеллер снискал славу щедрого благотворителя. В 2006 году газета The New York Times писала, что всего он сделал пожертвований на сумму более 900 миллионов долларов.



