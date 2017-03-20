Могерини: Евросоюз был бы рад снять санкции с России

Федерика Могерини
 

Федерика Могерини. Фото: AP/Scanpix

Страны Евросоюза «были бы рады» снять санкции с России в случае полной имплементации Минских соглашений, но на данный момент это сделать невозможно, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе визита в США.

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«Мы были бы счастливы снять санкции с РФ, если Минские соглашения были бы полностью реализованы», — сказала она, выступая на мероприятии в институте Карнеги в Вашингтоне.

Касаясь темы отношений США и России, Могерини призвала обе стороны не допускать нарушений в области договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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«Нельзя допускать нарушения нового соглашения США-РФ по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с любой стороны. Это соглашение стало залогом стабильности и мира в Европе», — заявила представитель ЕС.

Так она прокомментировала недавнее заявление президента США Дональда Трампа газете Times о том, что он намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также рассказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

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