Египет передумал повышать цены на визы

Стоимость въездных виз в Египет для иностранных граждан не будет увеливаться. Такое решение было принято по итогам заседания правительства страны, сообщают египетские СМИ.
Стоимость однократной визы останется прежней – $25, а стоимость многократной шестимесячной визы составит $60.
Министр туризма Египта Яхъя Рашид заявил, что цены на визы нужно повышать, но сейчас для этого не самое подходящее время.
«Это приведет к еще большему кризису в туристической отрасли», – сказал Рашид.
Как сообщалось,
ранее Египет отложил повышение цен на въездные визы в страну с $25 до $60 на июль 2017 года.
По словам источников, сроки повышения стоимости виз перенесены по просьбе крупных игроков туристической отрасли, поскольку они могли бы понести убытки в межсезонье.