Египет передумал повышать цены на визы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Стоимость въездных виз в Египет для иностранных граждан не будет увеливаться. Такое решение было принято по итогам заседания правительства страны, сообщают египетские СМИ.

Стоимость однократной визы останется прежней – $25, а стоимость многократной шестимесячной визы составит $60.

Министр туризма Египта Яхъя Рашид заявил, что цены на визы нужно повышать, но сейчас для этого не самое подходящее время.

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«Это приведет к еще большему кризису в туристической отрасли», – сказал Рашид.

Как сообщалось,

ранее Египет отложил повышение цен на въездные визы в страну с $25 до $60 на июль 2017 года.

По словам источников, сроки повышения стоимости виз перенесены по просьбе крупных игроков туристической отрасли, поскольку они могли бы понести убытки в межсезонье.


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