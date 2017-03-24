Эстонии грозит новый штраф от Евросоюза

Принятие закона о государственных поставках затянулось, из-за чего Эстонии грозит новый штраф в сотни тысяч евро от Европейской комиссии.

Эстония должна была принять три евродирективы еще в апреле прошлого года, но процесс слишком затянулся, передает Äripäev.

«Говорилось, что закон будет готов к ноябрю прошлого года, потом его принятие перенесли на январь-февраль, сейчас говорят уже о мае», - рассказал Андрес Ыунапуу, который до марта являлся руководителем отдела тендеров Кассы страхования от безработицы. В таком же неведении пребывают и юристы.

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Министерство и политики называют причиной отсрочки замену тех, кто проводил изменения в жизнь - сначала руководившая процессом Марис Лаури стала министром образования, затем сменилось правительство, а вместе с ним - состав и руководитель Экономической комиссии.

Тем временем от Европейской комиссии пришло уже два письма с предупреждением, и вскоре комиссия может обратиться в Европейский суд, который может оштрафовать Эстонию более чем на 300 000 евро.