Немецкий госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро

Немецкий государственный банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) перевел 5,4 миллиарда евро на счета четырех банков из-за технического сбоя. Как сообщает Bloomberg, инцидент произошел в феврале текущего года.

Сотрудники KfW оперативно заметили некорректную работу системы и прервали выполнение операций. После анализа произошедшего, как отмечается, ошибка была обнаружена и устранена, пишет «Лента.ру».

«Все отправленные средства удалось вернуть.

Мы сожалеем о случившемся, этот инцидент мог произойти из-за человеческого фактора, повлекшего неверную настройку системы», — уточнили в финансовой организации.

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В 2008 году KfW ошибочно перевел 300 миллионов евро в американский инвестбанк Lehman Brothers после того, как последний объявил о банкротстве. В немецком госбанке заявили, что перевод был сделан по ошибке. СМИ назвали KfW «самым глупым банком в Германии».