Тысячи человек митинговали в Лондоне против Brexit

Тысячи людей прошли маршем по столице Британии в знак протеста против выхода страны из Европейского союза.
- Евросоюз проведет специальный саммит по Brexit 21 марта 2017 г.
- Точка поставлена. Елизавета II запустила Brexit 16 марта 2017 г.
- Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit 14 марта 2017 г.
- СМИ назвали дату запуска Brexit 11 марта 2017 г.
Завершил шествие под лозунгом «Unite for Europe» («Объединимся ради Европы») митингом на площади перед зданиями парламента, передает Reuters.
Агентство отмечает, что участники демонстрации почтили минутой молчания четырех человек, убитых террористом близ парламента на этой неделе.
It's only a small march they said... #Marchforeurope2017 #UniteForEurope pic.twitter.com/YP3fs3w7S9— StandUpMag (@StandUpMag_) March 25, 2017
Активисты размахивали флагами ЕС и плакатами с лозунгами «Какой план?» и «Остановите Brexit». На некоторых плакатах были надписи «С днем рождения ЕС!» — сегодня отмечается 60-летие подписания Римского договора», — сообщает «Европейская правда».Еще по этой теме