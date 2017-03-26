Тысячи человек митинговали в Лондоне против Brexit

Тысячи людей прошли маршем по столице Британии в знак протеста против выхода страны из Европейского союза.

Завершил шествие под лозунгом «Unite for Europe» («Объединимся ради Европы») митингом на площади перед зданиями парламента, передает Reuters.

Агентство отмечает, что участники демонстрации почтили минутой молчания четырех человек, убитых террористом близ парламента на этой неделе.

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Активисты размахивали флагами ЕС и плакатами с лозунгами «Какой план?» и «Остановите Brexit». На некоторых плакатах были надписи «С днем рождения ЕС!» — сегодня отмечается 60-летие подписания Римского договора», — сообщает «Европейская правда».

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