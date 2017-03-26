Акция «Час Земли» собрала рекордное число стран-участников

Экологическая акция «Час земли» стала самой масштабной за всю историю проекта. В ней поучаствовали 184 стран мира, что на шесть больше, чем в 2016 году, сообщили организаторы — Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Организаторы объяснили, что задача акции — не сэкономить электроэнергию, а привлечь внимание к экологическим проблемам. В этом году WWF призывает задуматься об ответственном отношении человека к природе и последствиях своего на нее воздействия, поэтому лозунгом был выбран «Меняй себя, а не планету».



«Час Земли» впервые прошел в 2007 году в Австралии. С тех пор каждый год в последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30 участники акции на 60 минут выключают свет и электроприборы.

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