Акция «Час Земли» собрала рекордное число стран-участников

 

Фото: Lita Krone / LETA

Экологическая акция «Час земли» стала самой масштабной за всю историю проекта. В ней поучаствовали 184 стран мира, что на шесть больше, чем в 2016 году, сообщили организаторы — Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Организаторы объяснили, что задача акции — не сэкономить электроэнергию, а привлечь внимание к экологическим проблемам. В этом году WWF призывает задуматься об ответственном отношении человека к природе и последствиях своего на нее воздействия, поэтому лозунгом был выбран «Меняй себя, а не планету».

«Час Земли» впервые прошел в 2007 году в Австралии. С тех пор каждый год в последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30 участники акции на 60 минут выключают свет и электроприборы.

Еще по этой теме
Памятник Свободы в темноте: где в Риге в «Час Земли» выключат подсветку?

Памятник Свободы в темноте: где в Риге в «Час Земли» выключат подсветку?

Час Земли в Латвии: зачем мы гасим свет и зажигаем свечи?

Час Земли в Латвии: зачем мы гасим свет и зажигаем свечи?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 350 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 165000 EUR

reklama.vesti.lv

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы Wo&Men

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы

Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические Wo&Men

Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические

52-летняя Апина показала себя обнаженной в постели с мужчиной Showbiz

52-летняя Апина показала себя обнаженной в постели с мужчиной

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике Showbiz

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике

Новый автомобиль Tesla будет в 10 раз безопаснее обычных машин Hi-Tech

Новый автомобиль Tesla будет в 10 раз безопаснее обычных машин

Экология

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
279 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 