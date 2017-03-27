СМИ: в Сирии сбит российский вертолет

Российский вертолет был сбит на востоке сирийской провинции Латакия членами группировки Ахрар аш-Шам. Об этом сообщает арабское издание Al Masdar.

По данным издания, вертолет был сбит из крупнокалиберного пулемета из региона на границе с Турцией.

Информации о погибих и раненых пока нет. Сообщается, что российские военные ведут активные поиски сбитого вертолета.

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Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Напомним, Россия потеряла уже несколько вертолетов за время кампании в Сирии. В августе 2016 года в провинции Идлиб был уничтожен вертолет Ми-8, на борту которого находились пять военных. Все они погибли.

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