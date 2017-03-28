ЕС призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

Европейский союз в очередной раз призвал Белоруссию присоединиться к глобальному мораторию на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене. Соответствующий призыв содержится в заявлении представительства ЕС по Белоруссии, сделанном с согласия глав дипломатических миссий стран ЕС в Минске, и опубликован на официальном сайте представительства во вторник.

17 марта 2017 года в Беларуси был вынесен смертный приговор Алексею Михалене, что противоречит обязательству, взятому на себя властями, рассмотреть вопрос о введении моратория на применение смертной казни», — говорится в заявлении.

В то же время там отмечается, что Михаленя «был осужден за тяжкое преступление» и в ЕС выражают «самые глубокие соболезнования родным и близким жертв».

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В заявлении напоминается, что «Европейский союз выступает против смертной казни во всех случаях без исключений».

«Смертная казнь представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и не является фактором, сдерживающим преступность», — подчеркнули в представительстве.

«Мы призываем Беларусь присоединиться к глобальному мораторию на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене», — говорится в заявлении.

В нем также указано, что «ощутимые шаги со стороны Беларуси к обеспечению универсальных основных свобод, верховенства права и прав человека, в том числе в отношении проблемы смертной казни, по-прежнему будут ключевым вопросом при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси».

Как сообщалось, Гомельский областной суд в марте этого года вынес первый в 2017 году в Белоруссии смертный приговор в отношении 32-летнего неоднократно судимого мужчины, убившего в Наровле двух пожилых людей — брата и сестру.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь,

которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии были исполнены четыре смертных приговора.

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