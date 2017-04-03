В крушении самолета Качиньского обвинили диспетчеров

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Польские прокуроры обвиняют российских диспетчеров и некое «третье лицо» в том, что они умышленно спровоцировали авиакатастрофу Ту-154М, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Об этом сообщает Польское Радио со ссылкой на прокурора Марека Пощенека.

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Новые обвинения были сформулированы после анализа около 2 тыс томов с файлами.

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», - сказал Пощенек на специально созванной пресс-конференции.

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Напомним, самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года в условиях плохой видимости. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский и члены польского правительства. Они летели в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Всего в катастрофе погибли 96 человек.

Ранее сообщалось, что прокуратура Польши сотрудничает с британской лабораторией Forensic Explosives Laboratory, которая проведет анализ образцов материалов, взятых с ТУ-154.

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