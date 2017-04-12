Трамп оценил первые сто дней своего президентства

 

Фото: AFP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что успехи его команды за первые 100 дней у власти беспрецедентно высоки по сравнению с результатами его предшественников.

Еще по этой теме

По словам Трампа, ни одному из американских лидеров не удавалось сделать «так много» для столь большого числа людей.

«Я не думаю, что кому-либо за первые 100 дней президентского срока удалось хотя бы близко достичь того, что сделали мы», — подчеркнул он.

Реклама

Ранее в том же интервью Трамп прокомментировал одно из своих главных предвыборных обещаний — строительство стены на границе с Мексикой. По его словам,

он скоро примет решение по поводу дизайна стен, в строительстве которой уверен на 100%.

«Я построю стену, я уверен в этом на 100%, у нас есть сотни претендентов (на строительство стены) и много-много вариантов дизайна. Мы рассматриваем предложения по дизайну и примем решение очень скоро», — заявил глава Белого дома.

Трамп подписал указ о строительстве стены почти сразу после вступления в должность президента. Однако источники финансирования проект пока не определены, — американский лидер намерен возложить все расходы на власти Мексики, но те, как и следовало ожидать, не в восторге от этой идеи.

Еще по этой теме
СМИ: Дочь Трампа повлияла на ракетный удар в Сирии

СМИ: Дочь Трампа повлияла на ракетный удар в Сирии

Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО

Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО

Известна судьба модельного агентства Трампа

Известна судьба модельного агентства Трампа


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть Hi-Tech

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть

Поклонники Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына Showbiz

Поклонники Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида Showbiz

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида

Что происходит, когда на скорости 220 км/час отказывают тормоза Hi-Tech

Что происходит, когда на скорости 220 км/час отказывают тормоза

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости Hi-Tech

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
BRENDA MENEDŽERIS
BRENDA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 