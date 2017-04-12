Трамп оценил первые сто дней своего президентства

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что успехи его команды за первые 100 дней у власти беспрецедентно высоки по сравнению с результатами его предшественников.

По словам Трампа, ни одному из американских лидеров не удавалось сделать «так много» для столь большого числа людей.

«Я не думаю, что кому-либо за первые 100 дней президентского срока удалось хотя бы близко достичь того, что сделали мы», — подчеркнул он.

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Ранее в том же интервью Трамп прокомментировал одно из своих главных предвыборных обещаний — строительство стены на границе с Мексикой. По его словам,

он скоро примет решение по поводу дизайна стен, в строительстве которой уверен на 100%.

«Я построю стену, я уверен в этом на 100%, у нас есть сотни претендентов (на строительство стены) и много-много вариантов дизайна. Мы рассматриваем предложения по дизайну и примем решение очень скоро», — заявил глава Белого дома.

Трамп подписал указ о строительстве стены почти сразу после вступления в должность президента. Однако источники финансирования проект пока не определены, — американский лидер намерен возложить все расходы на власти Мексики, но те, как и следовало ожидать, не в восторге от этой идеи.

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