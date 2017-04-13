Коалиция США опровергла удары по складу химоружия в Сирии

 

Фото: Alaa Faqir / REUTERS

Возглавляемая США коалиция по борьбе с «Исламским государством» опровергла сообщения Дамаска об ударе коалиции по складу химоружия террористов.

«Коалиция не проводила авиаударов в этом районе в указанное время. Сирийские обвинения похожи на преднамеренную дезинформацию», — заявил представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дориан, передает Reuters.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на Генштаб ВС Сирии сообщило, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу химоружия боевиков ИГ Дейр-эз-Зоре. В результате якобы погибли от отравления нескольких сотен человек.

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Это также является доказательством того, что у боевиков организаций ИГ и «Фронт ан-Нусра», есть химоружие, утверждают сирийские военные.

В Минобороны РФ заявили, что не располагают информацией об инциденте.

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