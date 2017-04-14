Новый скандал с United Airlines: пассажира ужалил скорпион

Канадца Ричарда Белла, летевшего бизнес-классом авиакомпании United Airlines из американского Хьюстона в канадский Калгари, в полете во время ланча ужалил скорпион.

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Как рассказал пострадавший, ядовитое паукообразное упало ему на голову из отсека для ручной клади, после чего он положил скорпиона перед собой на откидной столик и тот ужалил его.

Авиакомпания предложила компенсацию Беллу, который летел в Калгари со своей супругой Линдой. Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, но известно об этом стало только сейчас.

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«Пока я ел, что-то упало мне на волосы. Это что-то оказалось скорпионом.

Я держал его за хвост, и он не мог меня ужалить. Но я уронил его на тарелку, и когда собрался схватить его вновь, он ударил меня хвостом. К счастью, удар в основном пришелся на ноготь», – сказал Белл телеканалу CBC.

После этого пассажир смахнул агрессивное членистоногое на пол, стюард накрыл его чашкой, а затем смыл в унитаз. Медсестра, летевшая тем же рейсом, дала Беллу обезболивающее.

По приземлении в Калгари мужчину отвезли в больницу, где врачи установили, что его жизни ничто не угрожает. Через несколько часов его выписали. По словам Белла, у него нет намерений подавать на United Airlines в суд.

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