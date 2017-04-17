СМИ: Мировая экономика восстанавливается, но в России рост особенно слабый

Восстановление мировой экономики после ряда фальстартов укоренилось и сейчас продолжается в стабильном режиме практически во всех регионах, свидетельствуют данные совместного исследования газеты The Financial Times и института Брукингса (США).

Однако, указывает издание, темпы развития экономики остаются невысокими, при этом в Россия входит в число стран с особенно слабым ростом, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает FT, в развитых странах экономика демонстрирует разумные темпы роста, и угроза дефляции миновал. Быстроразвивающиеся emerging markets, включая Китай и Индию, похоже, преодолели наиболее сложный период, и даже в наиболее уязвимых странах и регионах наблюдаются признаки оптимизма.

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Вместе с тем, индекс TIGER (Tracking Indices for the Global Economic Recovery), рассчитываемый совместно FT и институтом Брукингса, показал, что под внешним спокойствием скрываются подводные течения политических рисков и геополитической напряженности.

В числе стран с особенно слабым ростом авторы исследования выделяют Россию и Бразилию, а также Турцию и Венесуэлу, которые в этом году могут пострадать как от внешних, так и от внутренних потрясений.

Как добавляет FT, вялое восстановление и потенциальные риски для мировой экономики зададут тон весенним мероприятиям Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые пройдут на этой неделе в Вашингтоне.

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