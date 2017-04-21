Родители инсцинировали в автобусе смерть уже умершей ранее дочери

Некая пара в переполненном автобусе в Лондоне инсценировала смерть уже умершей ранее дочери.

Как сообщает The Independent, чтобы избежать уголовной ответственности, пара разыграла «спектакль» с уже умершей 3-месячной дочерью Имани. Девочка, якобы, перестала дышать и 25- летняя Розалин и 52-летний Джефри попросили помощи у пассажиров, чтобы спасти ребенка.

Люди вызвали «скорую», врачи пыталась реанимировать малышку. Она была доставлена в больницу, где выяснилось, что девочка была мертва по крайней мере сутки до ЧП в автобусе.

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Выяснилось, что она пострадала от физического насилия - у нее сломаны ребра и рука. К тому же, малышка получила сильный удар по голове, что стало причиной смерти.

Родителям, которые оказались наркоманами, грозит 14-летний тюремный срок. Оба отрицают, что били свою дочь.