Россияне заявили, что устали ждать от Путина лучшей жизни

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Более половины россиян (51%) заявили, что устали ждать от президента РФ Владимира Путина положительных сдвигов и улучшения жизни в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром.

При этом, согласно исследованию, 72% россиян заявили о доверии Путину, не доверяют президенту 19% опрошенных, а 9% — затруднились ответить. Эксперты отмечают, что за год уровень доверия к президенту снизился с 78% в апреле 2016 года до 72%.

Среди чувств, которые вызывает Путин у россиян, лидируют симпатия (32%) и «не могу сказать о нем ничего плохого» (27%). Безразлично относятся к президенту 17%, 10% респондентов испытывают восхищение Путиным, 3% относятся к нему с антипатией, 1% — с отвращением.

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Наиболее высокий уровень разочарованности россиян в действиях Путина был зафиксирован в апреле 2013 года: тогда совокупная доля граждан, давших аналогичные ответы, составила 61%.

Опрос был проведен с 7 по 10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

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