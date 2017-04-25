Путин: Отказа от плавающего рубля не будет, «хочу, чтобы это было понятно»

Власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. Об этом заявил на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
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«Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля — прим. ред.). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно», — отметил глава государства.
По его словам, укрепление и ослабление рубля — это тонкая сфера, где нужно действовать аккуратно, соблюдая баланс интересов.
Российский рубль открыл сессию вторника незначительным ростом в парах с иностранными валютами.
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 апреля, понижен на 23 копейки до 55,8453 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 5 копеек, и ее курс с завтрашнего дня составит 60,7932 рубля.Еще по этой теме