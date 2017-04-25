Евросоюз отменит плату за роуминг с июня 2017 года

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

Совет Европейского союза принял постановление об отмене роуминга внутри ЕС с 15 июня. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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С этой даты те, у кого будет тариф одной из стран Евросоюза, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения или пользоваться интернетом без каких-либо дополнительных расходов на всей территории ЕС.

Кроме этого роуминг будет отменен для граждан Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: EU all set for free roaming from June

Еврокомиссия опубликовала потолки расценок, которые национальные операторы сотовой связи смогут выставлять с 15 июня

иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории. Так, наценка за обслуживание чужого клиента за одну минуту разговора не должна превышать 0,032 евро и 0,01 евро за одно sms-сообщение.

Институты ЕС также договорились о последовательном снижении дополнительной оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри ЕС с 7,7 евро за гигабайт в 2017 г. до 2,5 евро за гигабайт в 2022 г.

Договоренности должны быть утверждены Европарламентом и ратифицированы государствами - членами ЕС, но эксперты отмечают, что в данном случае это простая формальность, отмечает «Интерфакс».

В дальнейшем Еврокомиссия будет пересматривать верхние пределы оптовых тарифов каждые два года и корректировать их в случае необходимости.

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