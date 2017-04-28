Лондон готовит законы для ввода санкций после Brexit

 

Фото: Reuters/ScanPix

Новые законы позволят стране впервые самостоятельно вводить меры в отношении торговли.

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Великобритания в срочном порядке разрабатывает новые законы, которые позволят ей продолжить вводить санкции в отношении других государств наряду с другими членами ЕС после окончания процедуры Brexit.

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По данным телеканала ВВС, на прошлой неделе британские министры начали консультации по этому вопросу после того, как чиновники поняли, что большая часть полномочий по введению санкций исчезнет после выхода Великобритании из состава ЕС. Правительство надеется, что принимаемые меры позволят Британии сохранить эту возможность.

«Действия Великобритании имеют значение, потому что некоторые страны, включая Германию, опасаются, что Brexit изменит баланс обсуждений в рамках ЕС,

и побудит такие страны, как Италия и Испания, высказываться в пользу смягчения санкций, введённых в отношении РФ», – сообщает телеканал.

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Консультации по поводу новых законов стартовали на официальном уровне 21 апреля. Ожидается, что новый законопроект может быть представлен на рассмотрение парламента после проведения досрочных всеобщих выборов в стране 8 июня. Новые законы позволят Великобритании впервые самостоятельно вводить существенные санкции в отношении торговли другой страны.

Ранее в МВФ спрогнозировали, что Великобритания к 2022 году покинет список пяти крупнейших экономик мира.

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