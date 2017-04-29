Президент Черногории надеется на ее «вечное существование» после присоединения к НАТО

Президент Черногории Филип Вуянович дал оценку вступлению страны в оборонный блок западных держав.

По его словам, Черногория со вступлением в НАТО обеспечила себе «многочисленные возможности и условия для своего вечного существования».

«…вы должны согласиться с тем, что через эту систему безопасности Черногория получает гарантию своего существования, и я думаю, что это самый ценный аспект данного решения», — сказал он после голосования, прошедшего в национальном парламенте.

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Как сообщалось, парламент балканской страны одобрил ее вхождение в Североатлантический альянс. Вуянович заявил, что депутаты приняли историческое решение.

Тем временем член Совета федерации РФ Алексей Пушков назвал опасность вступления Черногории в НАТО «Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы. Военное значение — ноль. Для народа — минус 2 процента ВВП», — сообщил сенатор в Twitter.