Макрон снял с себя полномочия лидера движения «Вперед!»

 

Фото: AP/Scanpix

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон снял с себя полномочия лидера движения «Вперед!». Об этом заявил генсек партии Ришар Ферран, передает РИА «Новости».

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Отмечается, что врио главы движения станет Катерин Барбарус, которая работала в партии с момента ее основания.

После победы Макрона на президентских выборах было также принято решение сменить название партии «Вперед!» на «Республика, вперед!».

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Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Франсуа Олланд передаст избранному главе государства Эммануэлю Макрону президентские полномочия 14 мая.

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