Избранный президент Франции Эммануэль Макрон снял с себя полномочия лидера движения «Вперед!». Об этом заявил генсек партии Ришар Ферран, передает РИА «Новости».
Отмечается, что врио главы движения станет Катерин Барбарус, которая работала в партии с момента ее основания.
После победы Макрона на президентских выборах было также принято решение сменить название партии «Вперед!» на «Республика, вперед!».
Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Франсуа Олланд передаст избранному главе государства Эммануэлю Макрону президентские полномочия 14 мая.
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