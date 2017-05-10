Мужчина, размазавший торт по лицу главы авиакомпании, объяснил свой поступок

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Мужчина, который во вторник, 9 мая, размазал лимонный торт с безе по лицу исполнительного директора крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas Airways Алана Джойса во время его выступления на конференции деловых кругов в Перте, объяснил причины своего поступка. Как сообщает агентство AР, задержанный Тони Оверхой заявил, что протестовал против пропаганды Джойсом однополых браков.

50-летний Джойс, гей ирландского происхождения, выступал с речью перед 500 гостями в отеле Hyatt Regency, когда Оверхой подошел к нему сзади, размазал торт по лицу и попытался скрыться. 67-летний христианин и бывший фермер Оверхой обвинил главу Qantas и руководителей других крупных австралийских компаний, поддерживающих однополые браки, в давлении на правительство.

В марте Джойс и еще 30 руководителей крупных австралийских компаний написали письмо премьер-министру страны Малкольму Тернбуллу, в котором призвали парламент легализовать однополые браки

. Джойс пояснил, что большинство акционеров авиакомпании поддерживают его позицию.

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Как рассказал Оверхой, накануне он спрятался за сценой, где в течение нескольких часов ждал выступления Джойса. По словам мужчины, он выбрал для нападения торт с безе, так как он мягкий по консистенции и, следовательно, не мог нанести какую-либо травму Джойсу.

Сотрудники службы безопасности гостиницы сразу же задержали нападавшего, вывели его из зала и передали полиции штата Западная Австралия.

Исполнительный директор компании покинул зал, снял пиджак, смыл с лица остатки десерта, после чего вернулся и под аплодисменты участников конференции продолжил выступление.

В своей речи Алан Джойс коснулся, в частности, очень важного для его компании события, которое произойдет в начале будущего года: авиарейсе по маршруту Перт - Лондон. Как отмечает ТАСС, впервые этот рейс будет выполнен лишь через 11 месяцев, но продажа билетов уже началась. Интерес пассажиров к перелету огромный, так как это будет первый беспосадочный полет из бывшей колонии в столицу бывшей метрополии. Джойс также сообщил, что Qantas рассматривает возможность начать беспосадочные полеты из Перта в Берлин, Рим и Париж.

Как рассказал Тони Оверхой, он уже послал Алану Джойсу письмо по электронной почте, в котором извинился за инцидент. Глава Qantas подтвердил, что получил извинения, но отметил, что

будет добиваться наказания для своего обидчика, так как считает такое поведение неприемлемым.

Напомним, в ноябре прошлого года австралийский сенат отклонил законопроект о проведении в 2017 году референдума по легализации однополых браков. Против инициативы проголосовали 33 члена верхней палаты австралийского парламента, 29 сенаторов высказались за нее.

В августе коалиционное правительство Австралии во главе с премьер-министром страны Малкольмом Тернбуллом проголосовало за вынесение на референдум обсуждения вопроса легализации однополых браков. Генеральный прокурор Австралии Джордж Брандис после решения сената заявил, что теперь легализация однополых браков в стране откладывается еще на несколько лет.

В некоторых штатах Австралии узаконены различные формы однополых партнерств, однако единого федерального законодательства на этот счет в стране пока нет. Однополые браки в Австралии были запрещены сенатом на федеральном уровне 13 августа 2004 года, также не признаются однополые браки, заключенные в других странах.


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