Какой мусор выкидывают на высоте 6500 метров

Более 100 добровольцев и альпинистов отправились на Эверест, чтобы очистить гору от оставленного туристами мусора.

Кампания по очистке качалась 6 мая. Добровольцы из США, Италии, Испании и Великобритании начали очистку станций на высоте 5200-6500 метров.

Среди мусора — использованные балоны с воздухом, бутылки, пластмассовые отходы, палатки и веревки. Подробнее смотрите на видео.

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Эверест — природный резерват государственного значения. В последний раз кампания по уборке мусора проводилась здесь в 2013 году. Организаторы акции указали, что в будущем уборку планируется проводить чаще, а на самой горе будут установлены урны.

Растущее число покорителей вершины и остающийся после них мусор угрожают экосистеме горы и окружающей природе.

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